Усик отримав нового головного тренера, який готував його до Верховена

Фахівець підтвердив, що готував українського боксера до поєдинку з Ріко Верховеном.

«Можу підтвердити, що останні 11 тижнів я допомагав Александру готуватися до поєдинку проти Ріко, виконуючи обов’язки головного тренера».

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Голуб прокоментував результат поєдинку проти нідерландського кікбоксера.

«Так, це був важкий бій і, так, є моменти, які потрібно проаналізувати. Для мене, як для тренера, головне — перемога, а ось виправдовувати очікування людей щодо того, що цей поєдинок мав бути легким, я не збираюся. Тим паче, що більшість, найімовірніше, бачили Верховена максимум за нарізками на ютубі. Загалом, Ріко — міцний і вольовий боєць, який справді відмінно підготувався зі своїм тренерським штабом. Тут я можу тільки висловити повагу».

Голуб висловився про те, що Юрій Іванович Ткаченко, який був головним тренером Усика, не готував Олександра до бою.

«На запитання «де Юрій Іванович?», яке здебільшого ставлять боти і незрозумілі люди із закритими сторінками, відповім дуже просто: останні півроку, коли мене майже не було вдома, Юрій Іванович почав допомагати і тренувати моїх хлопців у Києві.

Він мій тренер, він абсолютний чемпіон світу, він людина і фахівець, якого я дуже поважаю, і тільки він знає відповідь на питання, чому цього разу в таборі з Олександром працював я. Усі інші «думки» від людей, які не мають жодного стосунку до команди, я б вам не радив брати до уваги.

Також відверто скажу, що за останні роки я звик до тиску і багатьох негативних речей: до людей і «колег», які за спиною кажуть, що я нічого не вартий як тренер і боксери все виграють самі, до того, що я — «кум Усика« (якщо що, це неправда) і мені «все падає з неба», до того, що люди можуть дзвонити телефоном і називати братом, а потім витрачати свій вільний час (якого, мабуть, стало багато) на негативні коментарі та лайки під постами. Так, на жаль, так влаштоване наше суспільство», — написав тренер на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.