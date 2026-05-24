Аріель Хельвані прокоментував перемогу чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Журналіст та інсайдер заявив, що рефері ухвалив ганебне рішення зупинити бій за секунду до кінця 11-го раунду.

«Вони зупинили бій за 1 секунду до кінця 11-го раунду. Божевілля. Це абсолютно ганебна зупинка бою. Ріко пограбували.

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Вболівальники боксу та медіа (доволі зневажливо) відмахнулися від бою Френсіса проти Ф’юрі. Я досі вважаю, що Френсіс виграв той бій.

Те ж саме вони зробили і з Ріко. Сьогодні ввечері у Ріко фактично відібрали шанс шокувати світ. Цей бій обов’язково потрібно провести ще раз", — написав журналіст на своїй сторінці в Х.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.