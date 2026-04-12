Чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 KO) звернувся до українців із привітанням на Великдень.

Усик опублікував відео в Instagram, в якому побажав людям віри, яка допомагає рухатися вперед навіть у складні моменти, а також наголосив на важливості залишатися людьми, підтримувати одне одного та берегти близьких.

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«Зі світлим святом Пасхи. Христос воскрес!

У цей день хочу привітати кожного з вас та побажати, щоб у ваших серцях завжди була віра, яка веде вас вперед. Навіть коли дуже складно, вона продовжує вести вас вперед і давати надію на світле, на добре.

Ми всі проходимо свій шлях. На цьому шляху бувають різні моменти, але дуже важливо не втратити себе, залишатися людьми, підтримувати один одного і берегти тих, хто поруч.

Бажаю вам миру в душі, тепла у ваших домівках, любові близьких, родини. Бажаю вам світла і перемоги над гріхом. Нехай Господь зберігає вас та ваші родини та дає здоров’я і веде вас правильним шляхом. Веде вас до світла, де немає темряви, тому що світло завжди перемагає темряву.

Слава Богу за все. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Зі святом Пасхи!" - сказав Усик.

23 травня Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена.

36-річний Верховен вважається одним із найкращих кікбоксерів в історії. Він провів 76 поєдинків у кікбоксингу — здобув 66 перемог (21 нокаутом) і зазнав 10 поразок.

У листопаді 2025 року Верховен оголосив, що звільняє титул чемпіона ліги Glory у важкій вазі, який утримував понад 11 років, що є рекордом. У промоції Glory голландець захищав пояс рекордні тринадцять разів, а також має найбільшу кількість перемог (28) та проведених боїв (29). А ще він рекордсмен за найдовшою серією без поразок (27).

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

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Нещодавно Верховен зухвало пригрозив українському чемпіону перед боєм.