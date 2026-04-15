«Має мою повну повагу». У команді Верховена назвали найкращого суперважковаговика на даний момент

За словами представника нідерландського спортсмена, його підопічний готовий стати героєм сенсації.

«Якщо і є хлопець, який любить підкорювати Еверест, то це Ріко Верховен. І це феноменальна людина. Він такий самий, як Усик. Він схожий на Усика за своїми переконаннями. Дійсно хороший хлопець, і він гордість для спорту.

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Це буде не так просто, як думають люди. Він не прийшов сюди за гонораром. Йому пропонували набагато більше грошей в інших видах спорту. Він відмовився заради цього бою. Отже, він надзвичайно захоплений цим. І, звісно, це складне випробування".

Пітер Ф’юрі вважає Усика найкращим суперважковаговиком, але залишає шанси Верховену.

«Усик — найкращий суперважковаговик у світі, і він на це заслужив, і він має мою повну повагу. Я думаю, що він чудовий хлопець. Але, послухайте, це бокс у суперважкій вазі. Що завгодно може статися, коли пролунає гонг. І знаєте, Ріко приїде не для масовки. Він приїде, щоб перемогти», — сказав Пітер Ф’юрі під час ефіру Ring Magazine.

Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.

Раніше повідомлялося, що Усик і Верховен провели першу битву поглядів.