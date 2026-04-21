На якому місці Усик? The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Олександр Усик (24−0, 15 KO), чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, продовжує очолювати рейтинг P4P (pound‑for‑pound) за версією авторитетного журналу The Ring.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Усик повернув собі лідерство наприкінці минулого року після завершення кар'єри Теренса Кроуфорда і з того часу впевнено втримує позицію. Примітно, що перша п’ятірка рейтингу цього разу залишилася без змін.

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Натомість у другій частині десятки відбулися перестановки. До топ-10 піднявся мексиканець Емануель Наваррете. Також по одній позиції відіграли Дзунто Накатані, Давід Бенавідес, Девін Гейні та Оскар Колласо.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring:

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Шакур Стівенсон

4. Джессі Родрігес

5. Дмітрій Бівол

6. Дзунто Накатані

7. Давід Бенавідес

8. Девін Гейні

9. Оскар Колласо

10. Емануель Наваррете

Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Верховена.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.