На якому місці Усик? The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

21 квітня, 17:18
Олександр Усик (Фото: Олександр Усик/Instagram)

Олександр Усик (Фото: Олександр Усик/Instagram)

Олександр Усик (24−0, 15 KO), чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, продовжує очолювати рейтинг P4P (pound‑for‑pound) за версією авторитетного журналу The Ring.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Усик повернув собі лідерство наприкінці минулого року після завершення кар'єри Теренса Кроуфорда і з того часу впевнено втримує позицію. Примітно, що перша п’ятірка рейтингу цього разу залишилася без змін.

Реклама

Читайте також:
«Думаю, я повернуся додому». Джошуа хотів достроково покинути тренувальний табір Усика

Натомість у другій частині десятки відбулися перестановки. До топ-10 піднявся мексиканець Емануель Наваррете. Також по одній позиції відіграли Дзунто Накатані, Давід Бенавідес, Девін Гейні та Оскар Колласо.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring:

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Шакур Стівенсон

4. Джессі Родрігес

5. Дмітрій Бівол

6. Дзунто Накатані

7. Давід Бенавідес

8. Девін Гейні

9. Оскар Колласо

10. Емануель Наваррете

https://twitter.com/ringmagazine/status/2046309574659936591?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2046309574659936591%7Ctwgr%5E1313b4f5b48718670cf6039646020513e41e87de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsportarena.ua%2Fuk%2Fboxing%2Fusik-prodovzhuye-ocholyuvati-rejting-p4p-za-versiyeyu-3%2F

Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Верховена.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Олександр Усик

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies