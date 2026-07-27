Усик зізнався, з ким не сів би поруч у літаку і кому зателефонував би в надзвичайній ситуації — відео

Український боксер відповів на запитання бліц-опитування про боксерів.

«Кому б довірив приготувати їжу? Тоні Беллью».

З ким би найменше хотів сидіти поруч у літаку під час тривалого перельоту? Канело. А, не хотів би сидіти? Я б не хотів сидіти поруч із Дереком Чісорою.

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З ким би я пішов на вечірку? З Теренсом Кроуфордом. Джошуа казав, що пішов би зі мною? Звісно, з Ей Джеєм. Ей Джей, Кроуфорд, Канело — ми б усі разом пішли. Ми говорили про це з чемпіоном: «Коли ти станеш абсолютним чемпіоном, ми підемо на дискотеку на Ібіці». Бум, бум, бум.

Кому б ти зателефонував у надзвичайній ситуації? Ей-Джею.

Кому б довірив секрет? Собі. Тільки Усику, так. Бо я знаю, хто я", — сказав Усик.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Чісора заявив про готовність розпочати бійку з Усиком, щойно його побачить.