Усик зізнався, з ким не сів би поруч у літаку і кому зателефонував би в надзвичайній ситуації — відео

27 липня, 16:49
Олександр Усик взяв участь в опитуванні (Фото: Instagram)

Олександр Усик взяв участь в опитуванні (Фото: Instagram)

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) взяв участь в опитуванні.

Український боксер відповів на запитання бліц-опитування про боксерів.

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«Кому б довірив приготувати їжу? Тоні Беллью».

З ким би найменше хотів сидіти поруч у літаку під час тривалого перельоту? Канело. А, не хотів би сидіти? Я б не хотів сидіти поруч із Дереком Чісорою.

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З ким би я пішов на вечірку? З Теренсом Кроуфордом. Джошуа казав, що пішов би зі мною? Звісно, з Ей Джеєм. Ей Джей, Кроуфорд, Канело — ми б усі разом пішли. Ми говорили про це з чемпіоном: «Коли ти станеш абсолютним чемпіоном, ми підемо на дискотеку на Ібіці». Бум, бум, бум.

Кому б ти зателефонував у надзвичайній ситуації? Ей-Джею.

Кому б довірив секрет? Собі. Тільки Усику, так. Бо я знаю, хто я", — сказав Усик.

@bbcsport Which boxer would Oleksandr Usyk not want to sit next to on a plane? ✈️🧐 It sounds like he wants everyone to be involved in the trip to Ibiza 🤣 #Boxing #Usyk #AnthonyJoshua ♬ original sound - BBC Sport
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23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Чісора заявив про готовність розпочати бійку з Усиком, щойно його побачить.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик

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