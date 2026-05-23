«Усик із задоволенням прийме бій». Зірковий кубинець хоче провести поєдинок з українцем

Олександр Усик під час битви поглядів у Гізі (Фото: gasanova_elvira/Instagram)

Майк Борао, менеджер кубинського суперважковаговика Френка Санчеса (25−1, 18 KO), висловився щодо можливого поєдинку його клієнта проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Представник Санчеса вважає, що український боксер погодиться на поєдинок із кубинцем.

«Френк зустрінеться з топовим, непереможеним і нещадним шульгою в особі Торреса — суперником, якого ніхто не списує з рахунків.

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З огляду на це, я думаю, що Усик із задоволенням прийме бій із Френком, особливо після його вражаючої перемоги. Зрештою, в Усика вже шість перемог над Ф’юрі, Джошуа та Дюбуа, і в нього просто закінчуються суперники!

Я очікую відмінного виступу від Френка в ці вихідні. У його кутку найкращий тренер — Едді Рейносо, і Френк працював неймовірно старанно. Я знаю, що вони зробили все можливе для підготовки.

Зараз Френк зосереджений на тому, щоб пройти Торреса 23 травня. Тільки після цього він зможе думати про майбутнє і свою мету — стати першим кубинським чемпіоном у суперважкій вазі", — наводить слова менеджера Sky Sports.

Бій-елімінатор IBF між Торресом і Санчесом відбудеться 23 травня в Гізі. Переможець має стати обов’язковим претендентом на титул.

Цього ж вечора боксу Олександр Усик проведе бій із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

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