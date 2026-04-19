«Я йду за поясом». Верховен пригрозив Усику нокаутом перед боєм у Єгипті

Нідерландський боєць Ріко Верховен впевнений у своїй перемозі над чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком.

Верховен наголосив на своїх досягненнях у кікбоксингу та заявив, що хотів би перемогти українського чемпіона рішенням суддів, однак не виключає, що може нокаутувати його несподіваним ударом.

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«Вони не знають, хто я. Тож я маю надати їм трохи контексту, наприклад, чого я досягнув у кікбоксингу. І WBC також має організацію з муай-тай. Тож вони розуміють мої досягнення, і саме так організували цей бій, і саме так його санкціонували. Знову ж таки, вони можуть критикувати, але це не залежить від мене. Я просто сприймаю це як є. Я б волів перемогти Олександра за підсумком 12 раундів, бо тоді б він перепробував усе для перемоги, а так я можу нокаутувати його лакі панчем (несподіваний удар). Будь готовий, бо я йду за поясом», — сказав Верховен для The Stomping Ground.

Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

36-річний Ріко вважається одним із найкращих кікбоксерів в історії. Він провів 76 поєдинків у кікбоксингу — здобув 66 перемог (21 нокаутом) і зазнав 10 поразок.

Раніше що Усик і Верховен провели першу битву поглядів.