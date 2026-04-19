«Буде битися або звільнить титул». Німецький боксер зробив заяву перед боєм Усика проти Верховена

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл має намір побитися з володарем титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександром Усиком.

Читайте також: Непереможений чемпіон хоче приїхати на наступний бій Усика в Єгипті

За словами німця, він очікує бою українця проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена, щоб зрозуміти, чи погодиться Усик на поєдинок із ним, чи звільнить пояс, повідомляє The Ring.

Реклама

«Ми поговорили з Френком Ворреном і Спенсером Брауном — план зараз полягає в тому, щоб дочекатися бою Усик — Верховен.

Я просто чекаю, поки ситуація проясниться: Усик або битиметься зі мною, або звільнить титул. Очікування — це найкращий варіант для мене, а далі все вирішиться саме собою.

У нас є невеликий план — повернутися в ринг у вересні або жовтні разом з однією з організацій у Німеччині", — сказав Кабаєл.

Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Повідомлялося, що WBC зобов’язала Олександра провести захист титулу проти Кабаєла відразу після добровільного захисту.

Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен висловив готовність судитися зі Всесвітньою боксерською радою (WBC), якщо не буде організовано бій Агіта з чемпіоном організації Усиком.

Раніше Верховен пригрозив Усику нокаутом перед боєм у Єгипті.