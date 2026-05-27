«Це стало проблемою»: Кабаєл пояснив, чому Усик ледь не програв Верховену
Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл поділився думками про перемогу Олександра Усика над Ріко Верховеном.
Німець вважає, що цей бій був таким складним для українця через брак інформації про боксерські вміння Верховена, який провів майже всю кар'єру в кікбоксингу.
«Я думаю, що він [Усик] уже старий. Йому 39 років, але, як на мене, у Ріко був дуже нестандартний стиль. Для Усика це було складно. Неможливо було нормально переглянути бої Ріко. Він не розумів, яким був план Ріко. Коли він б'ється з іншими хлопцями, у нього є багато їхніх боїв для перегляду, і він може скласти план на поєдинок. Вважаю, це стало проблемою для Усика», — цитує Кабаєла The Ring.
Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.
Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.
Після завершення поєдинку Кабаєл піднявся в ринг і запропонував Усику провести бій у Німеччині. Промоутер Агіта Френк Воррен заявив, що наступним суперником Олександра має стати німецький боксер.