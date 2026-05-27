«Це стало проблемою»: Кабаєл пояснив, чому Усик ледь не програв Верховену

Німець вважає, що цей бій був таким складним для українця через брак інформації про боксерські вміння Верховена, який провів майже всю кар'єру в кікбоксингу.

«Я думаю, що він [Усик] уже старий. Йому 39 років, але, як на мене, у Ріко був дуже нестандартний стиль. Для Усика це було складно. Неможливо було нормально переглянути бої Ріко. Він не розумів, яким був план Ріко. Коли він б'ється з іншими хлопцями, у нього є багато їхніх боїв для перегляду, і він може скласти план на поєдинок. Вважаю, це стало проблемою для Усика», — цитує Кабаєла The Ring.

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Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Після завершення поєдинку Кабаєл піднявся в ринг і запропонував Усику провести бій у Німеччині. Промоутер Агіта Френк Воррен заявив, що наступним суперником Олександра має стати німецький боксер.