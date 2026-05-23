«Усик ніколи не боїться бути різним». Актор Артем Пльондер пояснив, як боксер через свої образи говорить зі світом

NV веде онлайн-трансляцію бою Усик — Верховен.

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом українського чемпіона, тому головна інтрига вечора — в якому костюмі на бій вийде Усик. Олександр вміє дивувати своїми образами.

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На битву поглядів Усик обрав білий костюм, вишитий золотими нитками. За словами представників бренду, вбрання Олександра Усика — не про костюм, а про код української ідентичності, силу і духовну опору.

Насправді, Усик давно перетворив свою появу перед боями у модні покази.

Про образи Усика NV поговорив з Артемом Пльондером, провідним актором театру і кіно, актором Золотих воріт.

«Я із захватом слідкую за боями Олександра Усика. Для мене це не просто спорт чи видовищні поєдинки — це величезна праця над собою, дисципліна, характер і постійна внутрішня боротьба. Коли дивишся на Усика, розумієш, скільки за кожною перемогою стоїть виснажливих тренувань, самоконтролю та сили духу.

Мені, як актору, це дуже близько. Кожна підготовка Олександра до бою нагадує мені репетиційний процес перед великою прем'єрою. Спочатку — довга, важка робота, пошуки, помилки, виснаження, а потім — вихід на ринг, як вихід на сцену. І коли ти перемагаєш — це відчувається як успішна прем'єра, до якої ти йшов місяцями чи роками.

До речі, нещодавно я грав головну роль Івана Виговського в серіалі «Пригоди Козака Виговського», і під час зйомок кілька разів ловив себе на думці, що в певних моментах розумію Усика навіть більше. Особливо коли одягаєш козацький образ, відчуваєш цю внутрішню зібраність, характер, певну мужність і відповідальність за те, що ти представляєш. У якийсь момент я навіть подумав, що в цьому козацькому вайбі є щось дуже схоже між нами та Усиком — не зовні, а саме енергетично. Бо це не про костюм, а про внутрішній стан людини.

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Артем Пльондер / Фото: instagram.com/artemactor

Якщо говорити про образи Усика, то мені дуже подобається, що він ніколи не боїться бути різним. У нього прекрасне почуття гумору, самоіронія і водночас дуже сильна внутрішня впевненість. Саме тому його образ Хітмена мені запам’ятався особливо. Це було і кумедно, і дуже харизматично. А реакція Тайсона Ф’юрі зробила цей момент ще яскравішим. Було видно, що Усик не просто «одягнув костюм», а зіграв маленьку роль, створив атмосферу та психологічний настрій перед боєм. І це було круто.

Олександ Усик у образі Хітмена / Фото: Instagram

Але, як на мене, найсильніший та найвлучніший образ Усика — це образ Козака. Він дуже органічний для нього. У цьому образі є не лише сила чи мужність — у ньому є історія, пам’ять і певний код українців. Сьогодні образ козака сприймається вже не просто як щось історичне. Це символ спротиву, свободи та незламності. І коли Усик виходить у такому образі на міжнародну арену — це говорить світу значно більше, ніж будь-які слова.

Козак Усик / Фото: Instagram

Мені здається, що сьогодні українські спортсмени, актори, музиканти — всі, хто відомий у світі, мають можливість через свою творчість чи публічність доносити певний меседж. І Усик це робить дуже правильно. Його образи — це не просто епатаж чи красиві костюми. У них є зміст. Так само, як театр має нести глядачу сенс через кожну виставу, так і публічна людина через свій образ може говорити зі світом.

Я думаю, що надалі Усику найбільше пасуватимуть саме образи, у яких поєднуються його справжність, гумор, сила та українська ідентичність. Бо найсильніше в ньому — це те, що він не намагається бути кимось іншим. Він дуже справжній. І саме тому його люблять люди в усьому світі".

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Раніше відомий актор Павло Текучев назвав свій улюблений образ Усика.

Ми також писали, за що будуть битися Усик і Верховен в Гізі. А також, як українцям у Польщі і Чехії подивитися бій Усик — Верховен.