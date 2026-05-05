Український боксер Даніель Лапін проведе наступний поєдинок 23 травня у Гізі (Єгипет) під час вечора боксу, головною подією якого стане бій Олександра Усика та кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Суперником Лапіна стане француз Бенджамін Мендес Тані.

Українець володіє титулами IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі та залишається непереможеним на професійному рівні.

Реклама

Свій попередній поєдинок Лапін провів у березні в рамах шоу Usyk 17 Promotions Rising Stars, де здолав латвійця Крістапса Бульмейстерса.

На кону бою Усик — Верховен буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.

Нещодавно стало відомо, скільки коштують квитки на бій.