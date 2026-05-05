В андеркарді Усик — Верховен проведе бій ще один українець

5 травня, 22:43
Даніель Лапін (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Даніель Лапін (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Український боксер Даніель Лапін проведе наступний поєдинок 23 травня у Гізі (Єгипет) під час вечора боксу, головною подією якого стане бій Олександра Усика та кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє Ring Magazine.

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Суперником Лапіна стане француз Бенджамін Мендес Тані.

Українець володіє титулами IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі та залишається непереможеним на професійному рівні.

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Свій попередній поєдинок Лапін провів у березні в рамах шоу Usyk 17 Promotions Rising Stars, де здолав латвійця Крістапса Бульмейстерса.

На кону бою Усик — Верховен буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.

Нещодавно стало відомо, скільки коштують квитки на бій.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Даніель Лапін Олександр Усик Ріко Верховен Бокс

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