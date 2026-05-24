«Вкину теорію змови». Боєць UFC натякнув на травму Усика в бою з Верховеном

Арнольд Аллен прокоментував перемогу чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Боєць UFC вважає, що в українського боксера можливий розрив ахілла на лівій нозі. Аллен так порахував, адже побачив, як Усик працював у ринзі з Верховеном.

«Вкину теорію змови: в Усика розрив ахілла.

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Він постійно ворушить пальцями лівої ноги і якось дивно на неї стає/рухається", — написав Аллен у Х.

Усик переміг технічним нокаутом за одну секунду до закінчення 11-го раунду.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.

Нагадаємо, колишній тренер Майка Тайсона розкритикував зупинку бою Усик — Верховен.