«Я знав, що Саня перетерпить». Мілевський збагатився на 200 доларів завдяки перемозі Усика над Верховеном

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів, як дивився бій Усика проти Верховена під час російського обстрілу.

Олександр переміг Ріко в 11-му раунді — спершу відправив у нокдаун, а пізніше успішно пішов на добивання. Мілевський разом із другою половинкою дивилися частину бою у під'їзді. Цікаво, що пара побилася об заклад на 200 доларів — Таміла була переконана, що кікбоксер завдасть Усику першої поразки у кар'єрі, Артем же поставив на українця, повідомляє BLIK.ua.

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«Дивилися бокс по-різному: то на телефоні, то на планшеті, то в під'їзді… Потім знову на телефоні, на планшеті, спочатку навіть у туалеті сиділи. Але все одно вболівали за Саню.

Чесно кажучи, Таміла (дівчина Мілевського — прим.) програла парі. Аж 200 доларів. Нарешті я в неї виграв. Ми, звісно, зараз сміємося, хоча ситуація навколо зовсім не смішна. Але якщо не сміятися, то як? Наш народ такий, ми завжди знаходимо сили для посмішки. Як би важко не було, ми тут, у Києві, і ми вболівали за Саню.

Таміла не повірила в перемогу Усика? Так, не повірила. Це було прямо під час бою. А я їй кажу: «Саня перетерпить». Це ж як у футболі. Тебе возять, возять, моменти створюють… А ти потім на останній хвилині - бах, і забив. Або як Алієв — пробив, від штанги залетіло, і все, перемога. Отак воно буває", — сказав Мілевський.

Зазначимо, що згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Раніше Усику поставили ультиматум щодо титулу WBC після перемоги над Верховеном.