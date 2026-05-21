Втрутився Едді Хірн. Усик та Верховен влаштували напружену битву поглядів перед поєдинком — відео

21 травня, 22:22
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели пресконференцію перед очним поєдинком, після чого взяли участь у традиційній битві поглядів.

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Після офіційної частини бійці майже дві хвилини мовчки дивилися один одному в очі, створивши напружену атмосферу перед боєм. Жоден із суперників не поспішав відводити погляд, тож у певний момент втрутитися довелося промоутеру Едді Хірну, який прикрив рукою очі Верховену.

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https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2057533790734479417
NV
Інфографіка: NV

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет.

На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій з Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Крім того, організація визнає систему ротації, згідно з якою Усик у разі перемоги над Верховеном має провести обов’язковий захист титулу WBC, а потім WBA.

Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».

Крім цього отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів. Згодом вони зійшлися у битві поглядів на тлі пірамід.

Також Олександр опублікував епічний проморолик дою бою з кікбоксером.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олександр Усик Ріко Верховен Бокс

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