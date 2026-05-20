«У 2026 році — четвертий абсолют». Усик перед боєм з Верховеном розкрив свою мету в боксі
Олександр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)
Український чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик поділився планами на найближче майбутнє.
Боксер заявив, що цього року хоче вчетверте у своїй кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу, повідомляє The Ring.
«2018 — мій перший абсолют у крузервейті. 2024 — другий абсолют. Лондон 2025 — третій абсолют. А у 2026 році — четвертий абсолют», — сказав Усик.
Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет.
На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.
Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.
Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій з Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.
Крім того, організація визнає систему ротації, згідно з якою Усик у разі перемоги над Верховеном має провести обов’язковий захист титулу WBC, а потім WBA.
Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».
Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.
Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.
Верховен прибув до Єгипту на поєдинок з Усиком ще 13 травня і показав свою вагу. Усик прибув до Єгипту пізніше — 17 травня.
Напередодні Олександр опублікував епічний проморолик дою бою з кікбоксером.
Також боксери знову зійшлися у битві поглядів — цього разу на тлі пірамід.