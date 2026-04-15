«Це дуже жорсткі люди». Усик назвав головну небезпеку в бою з Верховеном

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився думками щодо майбутнього поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє The Ring.

Усик наголосив, що не недооцінює свого суперника, адже той є багаторічним чемпіоном у своєму виді спорту. Олександр також додав, що представники різних єдиноборств можуть становити серйозну загрозу, якщо ставитися до них легковажно.

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«Тому що він боєць. Чемпіон світу з кікбоксингу. Усі знають: люди, які тренуються 5−10 років і мають пояси в боксі чи кікбоксингу — це небезпечні суперники.

Ви бачили, що трапляється з деякими бійцями, коли вони виходять проти представників іншого виду спорту і не сприймають їх достатньо серйозно.

Усі бійці небезпечні — в UFC, боксі, кікбоксингу, муай-тай. Це дуже жорсткі люди. Ті, хто цим займається — трохи божевільні.

Бо я знаю: інколи це біль, інколи не хочеться йти на тренування, але ти продовжуєш, бо це твій вибір. Борець, боксер, кікбоксер — це різні стилі. Різні люди. Це все — божевілля", — сказав Усик.

Також Усик висловився про можливий перехід в ММА.

«Я не заглядаю далі цього бою. Цей суперник — моя ціль. Його потрібно перемогти. Що буде далі — побачимо», — підсумував Усик.

Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.