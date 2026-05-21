«Я не буду засмучений». Усик розповів, як планує перемогти Верховена

Чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Українець заявив, що не розчарується, якщо не зможе нокаутувати Верховена, повідомляє Ring Magazine.

«Я не знаю, скільки раундів триватиме цей бій. Я не буду засмучений, якщо буде 12 раундів — це нормально. Але я не знаю. Коли в мене буде шанс на нокаут — я ним скористаюся», — сказав Усик.

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Інфографіка: NV

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет.

На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій з Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Крім того, організація визнає систему ротації, згідно з якою Усик у разі перемоги над Верховеном має провести обов’язковий захист титулу WBC, а потім WBA.

Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».

Крім цього отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів. Згодом вони зійшлися у битві поглядів на тлі пірамід.

Після пресконференції Усик та Верховен втретє влаштували дуель.

Також Олександр опублікував епічний проморолик дою бою з кікбоксером.