WBA ухвалила несподіване рішення щодо бою Усика проти Верховена

Світова боксерська асоціація (WBA) офіційно дозволила чемпіону світу у надважкій вазі Олександру Усику провести захист титулу в поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє WBA.

Водночас пояснюється, що пояс WBA не стоятиме на кону для Верховена, оскільки він не входить до рейтингу асоціації.

«Після спеціального запиту, поданого до організації, WBA розглянула ситуацію та дозволила українському боксеру вийти на бій у статусі чемпіона. Однак сам титул не буде стояти на кону для Верховена, оскільки він наразі не входить до рейтингу цієї санкціонуючої організації.

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Якщо Усик здобуде перемогу, бій буде офіційно зарахований як успішний захист титулу. У разі ж поразки чемпіона, Комітет WBA перегляне його статус і визначить подальші кроки щодо титулу в надважкій вазі.

Що стосується Верховена, перемога не принесе йому чемпіонського титулу WBA, однак дозволить претендувати на місце в рейтингу організації", — повідомила WBA.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет).

На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.

Верховен уже прибув до Єгипту на поєдинок з Усиком і показав свою вагу.