«В режимі Bamboleo». Усик виконав запальний танець перед чемпіонським боєм у Єгипті — відео

Український боксер Олександр Усик перед боєм з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном вирішив розважити фанатів у соцмережах.

Усик запостив у Instagram відео, де весело танцює під легендарний хіт Bamboleo.

«Я офіційно сьогодні в режимі Bamboleo», — написав Усик.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет).

Реклама

На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.