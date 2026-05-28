«Не той Усик, якого я знаю». Колишній чемпіон світу пояснив поганий виступ українця в бою з Верховеном

Тімоті Бредлі поділився думками про виступ володаря титулів WBA, WBC і IBF у суперважкій вазі Олександра Усика в поєдинку проти Ріко Верховена.

Колишній чемпіон світу вважає, що український боксер готувався упівсили — одним із факторів є рекордна вага Олександра під час церемонії зважування.

«Я думаю, що Усик готувався упівсили. Я не вважаю, що він був повністю готовий до бою. Мені здавалося, що він просто переїде цього хлопця, але у Верховена виявилися свої власні гребані інтереси. Ось як усе було.

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Щойно я побачив, що на зважуванні Усик показав на 2,5−3 кг більше за свою звичайну оптимальну вагу, я сказав: «Ой-ой-ой-ой. Сподіваюся, що він не недооцінює цього чувака». А потім Усик вийшов на ринг у першому раунді, і я такий: «Що, чорт візьми, це таке?» Це не той Усик, якого я знаю, у якого є енергія і який стрибає на пальцях", — наводить слова Бредлі Boxing News 24.

Нагадаємо, що 23 травня Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в єгипетській Гізі. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Повідомлялося, що Усик дізнався своє місце в рейтингу найкращих суперважковаговиків після перемоги над Верховеном.