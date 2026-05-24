«Це був не той Усик, якого ми знаємо». Брієдіс закликав українця завершити кар'єру після бою з Верховеном

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Майріс Брієдіс прокоментував перемогу свого екссуперника і лідера надважкого дивізіону Олександра Усика в поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном.

Латвійський боксер вважає, що українець провів не найвдаліший поєдинок. Майріс заговорив про те, що Усик має подумати про завершення кар'єри.

«Вітаю Олександра Усика з перемогою. Але це був не той Усик, якого ми знаємо. Йому необхідно рухатися, використовувати футворк, створювати кути, а не стояти на місці десять раундів.

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Або він створював інтригу для вболівальників, або настав час подумати про завершення кар'єри", — написав Брієдіс на своїй сторінці в Х.

Нагадаємо, у січні 2018 року Усик переміг Брієдіса роздільним рішенням суддів у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Це був бій у першій важкій вазі.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом.

Усик переміг технічним нокаутом в 11-му раунді. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.