«Усик недооцінює». Брієдіс дав тривожний прогноз на бій із Верховеном

Ексчемпіон світу в першій важкій вазі Майріс Брієдіс висловився про поєдинок свого колишнього суперника Олександра Усика проти Ріко Верховена. Дивіться онлайн-трансляцію бою разом із нами.

Латвієць вважає, що український боксер недооцінює нідерландського кікбоксера, проте зможе перемогти його.

«Мені здається, Усик трохи недооцінює Верховена. Однозначно Саня переможе, але питання, яким буде сам бій. Це найцікавіше. Верховен дуже мотивований, буде дуже старатися перемагати. У початкових раундах Усику буде важко, тому що Ріко — нестандартний боєць.

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Верховен буде десь пресингувати, десь входити в клінчі з кікбоксингу. Буде цікавий, навіть трохи брудний бокс. Я думаю, що Олександр буде незадоволений своїм виступом. Подивимося, тому що недооцінювати не можна", — сказав Брієдіс на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, у січні 2018 року Усик переміг Брієдіса роздільним рішенням суддів у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Це був бій у першій важкій вазі.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

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