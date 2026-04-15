«Для мене це не жарти». Усик пояснив, чому погодився на бій із Верховеном

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик серйозно готується до бою проти Ріко Верховена.

Їхнє протистояння відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет).

За словами Олександра, ідея цього поєдинку виникла у Туркі, а українець одразу погодився, бо впевнений, що це буде велике шоу, повідомляє Ring Magazine.

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«Туркі сказав: «У нас є хлопець, який є абсолютним чемпіоном світу з кікбоксингу, а ти абсолют у боксі. Що ти думаєш про бій ваш бій у Єгипті біля пірамід?» Я відповів: «Це чудова ідея, це буде велике шоу».

Для мене це не щось нове, тому що це боксерський бій. Так, Ріко, це кікбоксер, але я думаю, що він складний суперник і дуже небезпечний. Для мене це не легкий бій, і це не жарти. Я серйозно тренуюся. Для мене це не жарти", — сказав Усик.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик зізнався, чи відчуває тиск перед протистоянням із Верховеном.