23 травня біля пірамід Гізи у Єгипті відбудеться грандіозний вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок між українським чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Видання The Ring оприлюднило інформацію про вартість квитків для фанатів.

Найдорожчі місця на преміум‑трибуні коштують 5800 єгипетських фунтів (близько 92 євро). Квитки на нижні трибуни обійдуться у 3800 фунтів (60 євро). Найбільш доступними є верхні трибуни — 2100 фунтів (33 євро).

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На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.