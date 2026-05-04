Усик — Верховен: скільки коштують квитки на бій біля пірамід у Єгипті

4 травня, 13:46
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня (Фото: Reuters/Matthew Childs)

23 травня біля пірамід Гізи у Єгипті відбудеться грандіозний вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок між українським чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Видання The Ring оприлюднило інформацію про вартість квитків для фанатів.

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Найдорожчі місця на преміум‑трибуні коштують 5800 єгипетських фунтів (близько 92 євро). Квитки на нижні трибуни обійдуться у 3800 фунтів (60 євро). Найбільш доступними є верхні трибуни — 2100 фунтів (33 євро).

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https://twitter.com/ringmagazine/status/2050941408828096917?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2050941408828096917%7Ctwgr%5Eb90347a713c32ee21850746b561b6b72abd001f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvringe.com%2Fnews%2F199683-usik-verkhuven-skolko-stoyat-bilety.htm

На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олександр Усик Ріко Верховен Бокс Кікбоксінг

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