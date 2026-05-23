Нокаут у четвертому раунді. Українець Лапін сенсаційно програв французькій «пантері» в Гізі — відео

В андеркарді поєдинку Усик — Верховен відбувся бій у напівважкій вазі між українцем Даніелем Лапіним (13−1, 5 КО) і французом Бенжаменом Мендесом Тані (10−1, 3 КО).

Лапін був абсолютним фаворитом поєдинку за версією букмекерів, але Тані, відомий за прізвиськом Пантера, організував апсет.

Француз активно розпочав бій і діяв першим номером, Лапіну не вдалося нав’язати свій бокс. У четвертому раунді українець двічі побував у нокдауні, після третього рефері зупинив поєдинок й зафіксував перемогу Тані технічним нокаутом.

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Лапін зазнав першої поразки у професійній кар'єрі. На кону поєдинку стояли другорядні титули WBA International Gold і WBC Greater Touran.

Повідомлялося, що Даніеля позбавили чемпіонських поясів перед боєм проти Тані.

У попередньому поєдинку Лапін переміг латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса на вечорі боксу Rising Stars від Usyk 17 Promotions у березні.

Нагадаємо, Олександр Усик і Ріко Верховен поб’ються в Гізі за титул WBC у надважкій вазі. Початок головної події вечора боксу — не раніше 00:30 за Києвом 24 травня.

Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.