Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін (13−0, 5 КО) більше не володіє титулами IBF Inter-Continental, WBO International і WBA Continental.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Лапін проведе поєдинок проти француза Бенжамена Мендеса Тані (9−1, 2 КО). Під час церемонії зважування виявилося, що на кону стоятимуть інші другорядні титули — WBA International Gold і WBC Greater Touran.

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Вечір боксу Glory in Giza розпочнеться в суботу, 23 травня, о 18:00 за київським часом. Вихід Лапіна в ринг очікується орієнтовно о 20:30.

У попередньому поєдинку Лапін переміг 33-річного латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса (14−5, 5 КО) на вечорі боксу Rising Stars від Usyk 17 Promotions у березні.

На кону поєдинку Усика і Верховена буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця. Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Раніше повідомляли, хто є фаворитом бою Усик — Верховен.