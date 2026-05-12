Бій за пояс WBC: коли і як подивитися в Україні поєдинок Усик — Верховен

12 травня, 04:25
Бій Усик — Верховен пройде в Гізі (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Бій Усик — Верховен пройде в Гізі (Фото: Reuters/Matthew Childs)

У суботу, 23 травня, в Єгипті відбудеться вечір боксу, де головним буде поєдинок між боксером Олександром Усиком і кікбоксером Ріко Верховеном.

На кону поєдинку Олександр Усик — Ріко Верховен буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Читайте також:
«Це плювок у бокс». Український ексчемпіон світу різко розкритикував поєдинок Усик — Верховен

В Україні пряма трансляція цього бою буде на платформі Київстар ТВ, у пакеті Преміум HD.

Реклама

Київстар ТВ покаже повний вечір боксу з усіма попередніми поєдинками.

Усі бої вечора боксу 23 травня:

  • Олександр Усик (Україна, 24−0-0) — Ріко Верховен (Нідерланди, 1−0-0)
  • Хамза Шираз (Велика Британія, 22−0-1) — Алем Бегіч (Німеччина, 29−0-1)
  • Джек Каттералл (Велика Британія, 32−2-0) — Шахрам Гіясов (Узбекистан, 17−0-0)
  • Френк Санчес (Куба, 25−1-0) — Річард Торрез-молодший (США, 14−0-0)
  • Мізукі Хірута (Японія, 10−0-0) — Маї Соліман (Австралія, 10−1-0)
  • Басем Мамдух (Єгипет, 10−2-0) — Джамар Теллі (США, 6−0-0)
  • Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія, 3−0-0) — Діді Імпракс (Індонезія, 2−4-0)
  • Махмуд Мубарак (Єгипет, дебют) — Алі Серункуга (Уганда, 2−3-1)
  • Омар Хікал (Єгипет, дебют) — Майкл Кальялья (Кенія, 3−4-2)
Читайте також:
«У перших 3−5 раундах». Гвоздик розповів про головну небезпеку для Усика в бою з кікбоксером Верховеном

Олександр Усик торік вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа. Однак потім відмовився захищати титул WBO і перестав бути абсолютним чемпіоном світу. Пояс WBO нещодавно розіграли Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа. Кривавий поєдинок завершився технічним нокаутом.

https://www.youtube.com/embed/lP63n_d2KKA?si=dGLUNWvso0f3dg4q

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Також на рахунку голландця є по одному бою в боксі та ММА, де він здобув перемоги.

Раніше ми писали, що переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен WBC

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies