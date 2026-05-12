У суботу, 23 травня, в Єгипті відбудеться вечір боксу, де головним буде поєдинок між боксером Олександром Усиком і кікбоксером Ріко Верховеном.

На кону поєдинку Олександр Усик — Ріко Верховен буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

В Україні пряма трансляція цього бою буде на платформі Київстар ТВ, у пакеті Преміум HD.

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Київстар ТВ покаже повний вечір боксу з усіма попередніми поєдинками.

Усі бої вечора боксу 23 травня:

Олександр Усик ( Україна, 24−0-0) — Ріко Верховен ( Нідерланди, 1−0-0)

Хамза Шираз ( Велика Британія, 22−0-1) — Алем Бегіч ( Німеччина, 29−0-1)

Джек Каттералл ( Велика Британія, 32−2-0) — Шахрам Гіясов ( Узбекистан, 17−0-0)

Френк Санчес ( Куба, 25−1-0) — Річард Торрез-молодший ( США, 14−0-0)

Мізукі Хірута ( Японія, 10−0-0) — Маї Соліман ( Австралія, 10−1-0)

Басем Мамдух ( Єгипет, 10−2-0) — Джамар Теллі ( США, 6−0-0)

Султан Альмохаммед ( Саудівська Аравія, 3−0-0) — Діді Імпракс ( Індонезія, 2−4-0)

Махмуд Мубарак ( Єгипет, дебют) — Алі Серункуга ( Уганда, 2−3-1)

Омар Хікал ( Єгипет, дебют) — Майкл Кальялья ( Кенія, 3−4-2)

Олександр Усик торік вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа. Однак потім відмовився захищати титул WBO і перестав бути абсолютним чемпіоном світу. Пояс WBO нещодавно розіграли Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа. Кривавий поєдинок завершився технічним нокаутом.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Також на рахунку голландця є по одному бою в боксі та ММА, де він здобув перемоги.

Раніше ми писали, що переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс.