Ексчемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя поділився думками про поєдинок Олександра Усика і Ріко Верховена.

Легенда боксу не сумнівається в перемозі українського чемпіона світу в надважкій вазі.

«Усик легко виграє — нокаутом, звісно», — цитує Де Ла Хойю DAZN Boxing.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться біля пірамід у Гізі, Єгипет, початок — не раніше 00:30 за Києвом 24 травня. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

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Інфографіка: NV

Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. На боксерському рингу дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Усик торік вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Ми писали, що Канело Альварес назвав переможця чемпіонського бою Усик — Верховен.