Колишній претендент на титул у суперважкій вазі Дерек Чісора висловився щодо перемоги чемпіона світу за версіями WBA, WBC і IBF у його дивізіоні Олександра Усика в поєдинку з Ріко Верховеном.

Британський боксер вважає, що нідерландський кікбоксер мав виграти, проте його пограбували.

«Ріко виграв цей бій. Гей, боксерські медіа, Ріко виграв бій. Я не рахував раунди, я просто насолоджувався поєдинком. Це була передчасна зупинка. Цього грьобаного хлопця пограбували.

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Усик не здав. Ви маєте розуміти, що Усик просто давно не виходив на ринг, тож він не здав. Олександр просто не поспішав. Знаєте, якщо він битиметься зі справжнім боксером… та й якщо він наступного разу вийде проти цього хлопця, то нокаутує його. Я думаю, що Усик не поважав його, поки не зрозумів, де перебуває, приблизно в 11-му раунді. І він програвав", — сказав Чісора в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.

Нагадаємо, колишній тренер Майка Тайсона розкритикував зупинку бою Усик — Верховен.

Крім того, ексчемпіон світу та експерт Тоні Беллью вимагає дати Верховену реванш після поразки Усику.