«Безперервна вечірка». Інсайдер розкрив деталі табору Усика перед боєм із Верховеном

Журналіст ESPN Knockout Джуліус Джуліаніс поділився інформацією про підготовку чемпіона світу WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО) до бою з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

За словами інсайдера, під час підготовки до бою табір українського боксера був «безперервною вечіркою без будь-якої чіткої рутини».

«За результатами невеликого розслідування, яке я провів учора і сьогодні вранці, я з’ясував, що тренер Усика в попередніх семи боях (Юрій Ткаченко — прим.) не брав участі в цьому тренувальному таборі (і не був на поєдинку), а табір Усика був «безперервною вечіркою без будь-якої чіткої рутини».

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З урахуванням сказаного, вітаю Ріко Верховена, який підійшов до бою так, як і повинен був — тренувався більше і краще, ніж будь-коли, адже це був бій його життя. Він уже заробив більше грошей, ніж за всю свою кар'єру разом узяту, а тепер отримає ще більше в наступних двох боях", — написав Джуліаніс на своїй сторінці в Х.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.