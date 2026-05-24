Усик — Король Нілу. Як українець нокаутував Верховена — хроніка вечора боксу в Гізі

24 травня, 02:07
Усик переміг Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Усик переміг Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

23 травня боксерський поєдинок відбувся на тлі єгипетських пірамід. І завершився перемогою українського чемпіона.

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ОНЛАЙН: УСИК — ВЕРХОВЕН

ОЛЕКСАНДР УСИК ПЕРЕМІГ НОКАУТОМ В 11-МУ РАУНДІ!

x.com/DAZNBoxing
Фото: x.com/DAZNBoxing

11 раунд. Нокдаун! Нокаут! Верховен ледь не полетів за межі рингу. А потім Усик почав бити суперника в кутку рингу і рефері зупинив поєдинок.

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https://twitter.com/Combat_Casuals/status/2058325069755977947

10 раунд. Хороший раунд провів Усик. Трохи захищався, а потім різко пішов уперед, дістав кілька разів потужно суперника, але потім пропустив зустрічний у голову.

9 раунд. Багато пропускає Усик по корпусу. Притискається до канатів, рятується в клінчі. Навіть не намагається атакувати Олександр.

8 раунд. Багато пропускає Усик — і в голову, і в живіт. Довгими руками Верховен не пускає Усика в контратаки. Однак пропускає голландець джеб, але тут же відповідає серією.

7 раунд. Усик через рукавичку дістає голову Верховена. Потім сам пропускає удар у вухо. Далі розмін ударами.

6 раунд. Верховен працює по корпусу, не гребує бити по спині, коли Усик йде в клінч. Олександр намагається джебами погасити атаки суперника. Але відповісти поки що нічим.

5 раунд. Ріко влаштовує рубку, намагається працювати серіями. Усик рятується в клінчі.

4 раунд. Усик почав першим номером, однак отримав потужну відповідь від Ріко і змушений був рятуватися біля канатів. Хороший обмін ударами від боксерів.

https://x.com/DAZNBoxing
Фото: https://x.com/DAZNBoxing

3 раунд. Верховен продовжує працювати і по корпусу, і по голові. Є кілька точних влучань. Не можна сказати, що Усик приголомшений, однак це змушує його наприкінці раунду йти в атаку.

2 раунд. Ріко продовжує активно працювати першим номером. Видно, що Усику трохи некомфортно після ударів Верховена. Але українець продовжує гнути свою лінію, вичікуючи чи то коли суперник розкриється, чи то коли видихнеться.

1 раунд. Верховен дуже активно почав поєдинок, намагаючись одразу здивувати Усика своїм натиском і силою. Але чемпіон ще не таких бачив і легко відпрацьовує в захисті.

Бій розпочався!

А тепер у ринзі з’являється чемпіон світу Олександр Усик.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2058310907256594731

Першим у ринг виходить претендент на титул Ріко Верховен.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2058310086049649061

ВСІ БОЇ АНДЕРКАРДА ЗАВЕРШЕНО! ЧЕКАЄМО ГОЛОВНОГО ПОЄДИНКУ ВЕЧОРА!

Битва під сонцем Ра:

https://www.youtube.com/embed/TebCPn1SJjs?si=eiIgfKZVU31VSCHR

ТРАНСЛЯЦІЯ ВЕЧОРА БОКСУ В ГІЗІ:

https://www.youtube.com/embed/e0MGk4MtHg0?si=TZ10nH5nvtvqRkSX

Хамза Шираз у другому раунді ударом по печінці нокаутував Алема Бегіча і завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBO в суперсередній вазі (до 76,2 кг).

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2058294282549662025

Джек Кеттеролл переміг за очками Шахрама Гіясова: 118−109, 119−108 і 116−111. І завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBA Regular у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2058284979210064039

Френк Санчес у другому раунді потужним ударом у щелепу нокаутував Річарда Торреза.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2058263493506207963

Мідзукі Хірута захистила титул чемпіонки світу за версією WBO у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг), перемігши за очками Маї Соліман: 98−92, 99−91 і 98−92.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2058252955745157206

Бенджамін Мендес Тані переміг у четвертому раунді технічним нокаутом Даніеля Лапіна. Бій був за титули IBF Intercontinental і WBO Intercontinental у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2058240133875249444

Джамар Таллі в другому раунді переміг технічним нокаутом Басема Мамду.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2058225081164214349

Султан Альмохаммед нокаутував Деді Імпракса ударом по печінці в першому раунді.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2058218511600676970

Мохамед Мубарак виграв свій перший бій на професійному рингу, перемігши за очками Алі Серункуму: 40−35, 38−37 і 40−35.

Омар Хікаль дебютував у професійному боксі достроковою перемогою над Майклом Калялем, нокаутувавши суперника в третьому раунді.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2058211323842793484

ВЕЧІР БОКСУ В ГІЗІ РОЗПОЧАВСЯ!

DAZNBoxing
Фото: DAZNBoxing

Актор Золотих воріт Артем Плендер розповів про образи Усика:

«Якщо говорити про образи Усика, то мені дуже подобається, що він ніколи не боїться бути різним. У нього прекрасне почуття гумору, самоіронія і водночас дуже сильна внутрішня впевненість. Саме тому його образ Хітмена мені запам’ятався особливо. Це було і кумедно, і дуже харизматично. А реакція Тайсона Ф’юрі зробила цей момент ще яскравішим. Було видно, що Усик не просто „одягнув костюм“, а зіграв маленьку роль, створив атмосферу і психологічний настрій перед боєм. І це було круто».

Портал Salary Leaks оприлюднив гонорари боксерів за майбутній титульний бій. За даними джерела, гарантований гонорар Усика складе 40 мільйонів доларів. Верховен отримає 12 мільйонів доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі - 105,8 кг. Верховен виявився значно важчим за українця — 117,3 кг.

Олександр Усик і Ріко Верховен провели останню перед боєм дуель поглядів. Бійці майже дві хвилини мовчки дивилися один одному в очі, створивши напружену атмосферу перед боєм. Жоден із суперників не поспішав відводити погляд, тому в певний момент втрутитися довелося промоутеру Едді Гірну, який прикрив рукою очі Верховену.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2057533790734479417
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Інфографіка NV
Фото: Інфографіка NV

Прев’ю бою Усик — Верховен:

https://www.youtube.com/embed/eKwYVSvxcqA?si=ob6tHhp1RHbvDUrz
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Котирування на перемогу Усика — 1.045, на перемогу Верховена — 8.20. Тобто, шанси на те, що Ріко Верховен піде з рингу чемпіоном світу з боксу менші за 4%.

Дуель поглядів Усика і Верховена:

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Усі бої вечора боксу 23 травня:

  • Олександр Усик (Україна, 24−0−0) — Ріко Верховен (Нідерланди, 1−0−0)
  • Даніель Лапін (Україна, 13−0−0) — Бенджамін Мендес Тані (Франція, 9−1−0)
  • Хамза Шираз (Велика Британія, 22−0−1) — Алем Бегіч (Німеччина, 29−0−1)
  • Джек Каттералл (Велика Британія, 32−2−0) — Шахрам Гіясов (Узбекистан, 17−0−0)
  • Френк Санчес (Куба, 25−1−0) — Річард Торрез-молодший (США, 14−0−0)
  • Мізукі Хірута (Японія, 10−0−0) — Маї Соліман (Австралія, 10−1−0)
  • Басем Мамду (Єгипет, 10−2−0−0) — Джамар Теллі (США, 6−0−0)
  • Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія, 3−0−0) — Діді Імпракс (Індонезія, 2−4−0)
  • Мохамед Мабрук (Єгипет, дебют) — Алі Серункума (Уганда, 2−3−1)
  • Омар Хікаль (Єгипет, дебют) — Майкл Каляля (Кенія, 3−4−2)

Раніше ми писали, що переможець поєдинку Усик — Верховен отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC. Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами і діамантами загальною вагою в 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен

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