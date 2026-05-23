Усик і Верховен битимуться за пояс WBC (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

У суботу, 23 травня, в Гізі відбудеться вечір боксу, де головною подією стане чемпіонський бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном.

NV веде онлайн-трансляцію бою Усик — Верховен.

Крім чемпіонського бою, біля пірамід відбудеться ще дев’ять поєдинків.

Даніель Лапін (Україна, 13−0−0) — Бенджамін Мендес Тані (Франція, 9−1−0)

Реклама

Хамза Шираз (Велика Британія, 22−0−1) — Алем Бегіч (Німеччина, 29−0−1)

Джек Каттералл (Велика Британія, 32−2−0) — Шахрам Гіясов (Узбекистан, 17−0−0)

Френк Санчес (Куба, 25−1−0) — Річард Торрез-молодший (США, 14−0−0)

Мізукі Хірута (Японія, 10−0−0) — Маї Соліман (Австралія, 10−1−0)

Басем Мамдух (Єгипет, 10−2−0) — Джамар Теллі (США, 6−0−0)

Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія, 3−0−0) — Діді Імпракс (Індонезія, 2−4−0)

Махмуд Мабрук (Єгипет, дебют) — Алі Серункума (Уганда, 2−3−1)

Омар Хікаль (Єгипет, дебют) — Майкл Каляля (Кенія, 3−4−2)

Компанія DAZN Boxing транслює безкоштовно бої андеркарда.

ВЕЧІР БОКСУ В ГІЗІ: ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ

Раніше ми писали, як в Україні подивитися бій Усик — Верховен.

За даними Salary Leaks, гарантований гонорар Усика становитиме 40 мільйонів доларів. Верховен отримає 12 мільйонів доларів. До речі, переможець поєдинку Усик — Верховен отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC. Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами і діамантами загальною вагою в 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.