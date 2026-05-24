«Усик пропустив багато ударів». Дмитро Сосновський розібрався, чому українцю було важко у бою проти Верховена

В 11-му раунді українець відправив кікбоксера у нокдаун, а коли той піднявся — впевнено його добив, після чого суддя зупинив бій за мить до завершення трихвилинки. Наставник вважає, що рефері втрутився своєчасно, оскільки для нідерландця все могло скластися не найкращим чином.

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Також у розмові з журналістом NV Сосновський пояснив, чому в Усика виникали проблеми під час поєдинку.

«У мене два варіанти. З чим вони пов’язані? Мені складно сказати, бо треба бути в таборі, бачити все зсередини. Я зараз не в плані критики, а в плані аналізу. Спочатку про Саню поговоримо. Він зовсім інакше тактично боксував у цьому поєдинку. Візьмемо спочатку роботу ніг. Він на ногах працював добре, але працював моментами добре. А моментами взагалі зупинявся — просто зупинявся, і Верховен зближався, і він уже пропускав удари. Це не була постійна робота, як у тих боях, де були також складні суперники — проти Ф’юрі чи Джошуа. Там він увесь час був на ногах. Увесь час була робота ніг. Він або приставним кроком, або вліво, або по колу рухався. Тобто робота була постійна впродовж усіх раундів. Тут він працював такими епізодами. Тобто є момент, коли він добре рухається, швидко «вимикає» суперника. Потім сам «вимикається» і зупиняється. Робота передньої руки також. Він завжди багато працював передньою рукою, а тут, як на мене, це може бути 50% від того обсягу роботи, який він зазвичай виконував. І, як наслідок, по такому поєдинку, як він складався, він пропустив дуже багато ударів, тому бій і був близьким.

Тому щодо цього — з чим це пов’язано, виникає питання. Мені складно сказати, чи це було пов’язано з підготовкою. Може бути й таке, що вони запланували таку рвану роботу? Тобто він працює, потім зупиняється. Можливо, вони не планували всі 12 раундів у високому темпі працювати на ногах. Чи була така тактика: є робота ніг, потім він зупиняється, зближення на середню-близьку дистанцію, потім знову включає роботу ніг. Може таке бути, якщо це був їхній план. Але це вже питання до тренерів, хто його готував і хто з ним працював. Це те, що я бачив з боку.

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І другий варіант — це те, що ми кажемо в будь-якому виді спорту: чи у футболі, чи в інших ігрових видах. Суперник робить рівно стільки, скільки йому дають можливість робити. Звідси виходить, що Верховен виконав свою роботу досить добре. Він себе проявив. Для мене трохи несподівано, що він провів такий рівний бій. Він усе ж кікбоксер, і в нього трохи інший стиль. Він ніколи таку дистанцію не проходив. Якщо для Сані це нормально, то для нього це… Я дивився — у нього зазвичай по п’ять раундів. А тут довша дистанція, щільність бою. Ось так воно й виглядало", — сказав Сосновський.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Цікаво, що Верховен подав протест після поразки від Усика.

Раніше ми писали, що боксер з України висловився про дострокову перемогу Усика над Верховеном.