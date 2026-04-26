«Сподіваюся, що трохи надере йому зад». Можливий суперник Усика висловився про його бій з Верховеном

Джаррелл Міллер сподівається на хороший виступ Ріко Верховена проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

За словами американця, Ріко є його хорошим другом і він хоче, щоб кікбоксер виступив гідно. Також Міллер заявив, що планує побитися з українцем після Верховена, повідомляє Fight Hub TV.

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«Усик битиметься з Верховеном, моїм другом, тому я не збираюся говорити лайно про Ріко. Але Верховен — кікбоксер, а не боксер. Тож я сподіваюся, що Ріко зможе трохи надерти йому зад, бо я теж кікбоксер, а кажуть, що кікбоксери не вміють боксувати. Тож я справді хочу, щоб Ріко добре виступив у цьому бою, але водночас я хочу, щоб Усик повернувся, і я також міг надерти йому зад», — сказав Міллер.

Зазначимо, що Джаррелл Міллер став першим претендентом на титул WBA у надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик.

Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше американський боксер назвав слабкі сторони непереможного українського чемпіона.