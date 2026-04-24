«Я ставлю на Ріко». Американський супертяж передбачив Усику першу поразку в кар'єрі

Американський супертяж в інтерв'ю промоутерській компанії Matchroom Boxing заявив, що у Ріко, незважаючи на статус андердога, є всі якості, щоб завдати українцеві першої поразки в кар'єрі на професійному рівні.

Реклама

«Верховен — боєць. Справжній, а не якийсь там слабак. Так що, ризикну і поставлю на нього. Він — феноменальний боєць у своєму виді спорту.

Згідно зі статистикою, фаворитом буде Усик. Це зрозуміло: Олександр має вигравати і все таке. Але я все одно ставлю на свого хлопця, ставлю на Ріко".

Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше повідомлялося, що Ріко назвав удар, яким хоче нокаутувати українця.