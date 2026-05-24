«Найбожевільніше, що я бачив». Джейк Пол не визнав перемогу Усика в бою з Верховеном

Джейк Пол прокоментував перемогу чемпіона WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО) в бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Боксер і відеоблогер вважає, що рефері допоміг українцеві перемогти, зупинивши поєдинок наприкінці 11-го раунду.

«Це найбожевільніше, що я коли-небудь бачив.

Ріко вигравав кожен раунд, і щойно рефері вирішив зупинити бій — він його і зупинив. Ви серйозно?

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Я найбільший фанат Усика, але, брате, ти програв.

Респект Ріко за те, що він розбирав його в кожному раунді, і його фактично «обікрали». Чорт", — написав Пол на своїй сторінці в Х.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом.

Усик переміг технічним нокаутом в 11-му раунді. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.