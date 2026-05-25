«Ріко пограбували». Стейтем захопився боєм Верховена з Усиком і назвав переможця

Голлівудський актор Джейсон Стейтем поділився думкою про перемогу чемпіона світу WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (24−0, 16 КО) в бою проти Ріко Верховена.

Стейтем привітав нідерландського кікбоксера з чудовим виступом і заявив, що його пограбували.

«Ріко! Ти зробив це, брате!»

Абсолютно вибуховий виступ! Тебе пограбували, не давши завершити розпочате. Абсурдна зупинка бою гонгом прямо перед останнім раундом".

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Джейсон назвав Усика одним із найкращих бійців усіх часів, але додав, що Ріко заслужив на перемогу.

«Респект Усику — без сумнівів, він один із найвидатніших бійців усіх часів! Але минула ніч була твоєю, брате Ріко. Ти розірвав, і ніхто такого не очікував!

І величезне спасибі Його Високоповажності Турки за організацію цього грандіозного шоу біля пірамід Єгипту! Без тебе такі бої просто не відбулися б", — написав Стейтем.

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Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.

Раніше Гвоздик розповів, чому нідерландець створив стільки проблем українцю.

Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.