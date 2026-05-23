«Хочу насолодитися вечором боксу». Джошуа впевнено назвав переможця бою Усик — Верховен

23 травня, 09:23
Олександр Усик проведе бій із Ріко Верховеном (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Олександр Усик проведе бій із Ріко Верховеном (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа висловився щодо поєдинку Олександра Усика та Ріко Верховена.

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Британець вважає, що український боксер вимотає нідерландського кікбоксера.

«У боксі, думаю, Усик виснажить його запас сил. Поясню це так для тих, хто дивиться вдома. Уявіть, що ви граєте в Street Fighter, і у вас є шкала енергії - Усик знає, як змусити суперника витрачати її. На мою думку, він просто його вимотає».

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Джошуа сподівається, що поєдинок триватиме більше чотирьох раундів.

«Сподіваюся, бій триватиме чотири раунди або більше, тому що я хочу насолодитися вечором боксу», — наводить слова Джошуа Boxing News Online.

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Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця. Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Раніше повідомляли, хто є фаворитом бою Усик — Верховен.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен

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