«Передчасна зупинка». Джошуа засумнівався в перемозі Усика над Верховеном

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував перемогу свого екссуперника і чинного володаря титулів WBA, WBC і IBF Олександра Усика в поєдинку проти Ріко Верховена.

Британець відзначив виступ нідерландського кікбоксера і поставив під сумнів дії рефері.

«Я не знаю, чи перемагав Верховен, але це був хороший бій. Я знав, що Ріко — хороший боєць.

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Чи була передчасною зупинка поєдинку? Так, однозначно", — сказав Джошуа.

Усик переміг технічним нокаутом за одну секунду до закінчення 11-го раунду.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.

Нагадаємо, колишній тренер Майка Тайсона розкритикував зупинку бою Усик — Верховен.

Крім того, ексчемпіон світу та експерт Тоні Беллью вимагає дати Верховену реванш після поразки Усику.