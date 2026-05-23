Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35−2-1, 22 КО) поділився думкою щодо бою володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Мексиканський боксер вважає, що представник України достроково переможе суперника.

«Для Ріко це буде важкий бій. Вважаю, що в Усика є досвід, швидкість, точність, віра в себе. Особливо враховуючи, що він б'ється тут, в історичному місці.

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Думаю, це ще більше його замотивує, і він захоче влаштувати ще більш масштабне шоу для глядачів. Тому я вважаю, що Усик, найімовірніше, завершить усе приблизно в шостому раунді", — наводить слова Руїса DAZN Boxing.

Нагадаємо, що Руїс провів два бої з Ентоні Джошуа у 2019 році. У першому поєдинку Енді нокаутував Джошуа в сьомому раунді, а в реванші поступився за очками.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Ми писали, що Канело Альварес назвав переможця чемпіонського бою Усик — Верховен.

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