«Якщо влучить, здивувати може». Український чемпіон сказав, що може врятувати Верховена від поразки Усику

У суботу, 23 травня, чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поб’ється проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

На кону стоятиме титул WBC, однак у разі перемоги нідерландського бійця пояс стане вакантним. Таку ж умову має і IBF. Однак чемпіон WBC International Федір Черкашин мало вірить у такий розвиток подій.

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У розмові з журналістом NV боксер, який підтримуватиме Олександра у Гізі, заявив, що не відчуває інтриги, оскільки вважає, що Усик легко прочитає Верховена та без проблем «розбере» його на рингу.

— Усик — Верховен. Які очікування від бою і самого Олександра?

Я зараз в Каїрі. Приїхав підтримати Олександра Усика. І, чесно кажучи, очікую побачити класне шоу, де Олександр продемонструє, що таке величність — бокс. Для мене це вже не просто бій — це про спадщину. Усик зараз у тій точці кар'єри, де кожен вихід у ринг лише підкреслює його статус одного з найкращих боксерів покоління.

— Як вам те, як організатори підігрівають інтерес до поєдинку?

Теж зауважив, що зараз більше зацікавлені організатори, ніж звичайні люди. Але треба віддати належне — дуже сильна організація і маркетинг цього поєдинку.

— Чи цікавий цей бій у плані інтриги?

Олександр завжди зустрічався з акулами боксу, де інтрига була максимальною. Але в цьому поєдинку, чесно, я її не відчуваю. Тут Усик просто має зробити свою роботу. Він «прочитає» Ріко в перших раундах, далі почне розбирати його епізод за епізодом.

— Який бокс, на вашу думку, Верховен запропонує Усику?

Ріко Верховен — міцний голландець, який дуже багато досяг у кікбоксингу. І ключове тут саме те, що це кікбоксинг, а не бокс. Я сам переходив із кікбоксингу/муай-тай у бокс і пам’ятаю свої перші боксерські тренування — було дуже важко технічно й тактично. У кікбоксингу інша стійка, інша дистанція, інші звички в захисті. На високому рівні це відчувається миттєво. Тому думаю, що запропонувати Олександру щось, окрім голландського характеру та фізичної міцності, буде непросто.

— Як Ріко буде намагатися протидіяти швидкості Усика?

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Думаю, Ріко здивується швидкості, роботі ніг і темпу Олександра. Його може врятувати тільки лоу-кік. Жартую, звісно. Але своєю міццю, якщо влучить, здивувати може. Хоча головна зброя Усика — навіть не швидкість рук, а швидкість мислення. Він бачить момент раніше за суперника й змушує його помилятися.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Раніше ми писали, що український супертяж дав прогноз на бій Усик — Верховен.