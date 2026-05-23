В Усика будуть проблеми? Чемпіон з України зробив прогноз на бій Олександра проти Верховена

У суботу, 23 травня, чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрінеться на рингу проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку .

На кону стоятиме титул WBC, однак у разі перемоги нідерландського бійця пояс стане вакантним. Таку ж умову має і IBF.

У розмові з журналістом NV чемпіон WBC International Федір Черкашин заявив, що впевнений у перемозі Усика, однак припустив, які проблеми йому може створити Верховен.

Реклама

Також боксер вважає, що бій не пройде всю дистанцію, а завершиться нокаутом.

— Які проблеми можуть виникнути в Усика?

Проблемою це важко назвати, але певний дискомфорт може виникнути через нестандартний стиль Ріко. Кікбоксери інакше рухаються, і до цього треба адаптуватися. Але найбільша різниця між ними — у відчутті дистанції. І саме тут у Усика колосальна перевага.

— Якщо абстрагуватися від статусу Усика як беззаперечного фаворита, коштом яких якостей Ріко теоретично міг би шокувати боксерський світ?

Думаю, коштом міці, нестандартного стилю — удар може вилетіти з будь-якої траєкторії і жага до перемоги. У нього дуже потужний характер. Було багато боїв, де Ріко опинявся в нокдауні, але переламував хід поєдинку.

— Якого боксера вам нагадує Верховен?

Чимось нагадує класичних європейських силових супертяжів — дуже дисциплінований, фізично сильний, із хорошою базою та характером. Але в рингу саме як боксер він поки для мене більше виглядає як якісний атлет, ніж як боксер топрівня.

— Усик показав найбільшу вагу в карʼєрі. Чи означає це зміну тактики з акцентом на потужність, і чи не вдарить це по його головному козирю — швидкості на ногах?

Олександр уже кілька років працює з тренером із фізпідготовки Якубом Хицьким, який дуже сильно розвинув його фізичні дані. Вони додали багато вибухової роботи. Тобто Усик не просто набрав масу, а додав вибухову силу. Тому думаю, це буде тільки великий плюс. Особливо в надважкій вазі, де супертяжі не б’ють великої кількості ударів.

— Який ваш прогноз?

Перемога Усика нокаутом після п’ятого раунду. Усик — це не про габарити чи силу. Усик — це про IQ у рингу.

Раніше український чемпіон сказав, що може врятувати Верховена від поразки Усику.