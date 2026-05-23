«Рознеси Усика». Ван Дейк і зірки Нідерландів виступили з посланням Верховену перед битвою біля пірамід

Футболісти збірної Нідерландів звернулися до Ріко Верховена перед боєм проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО). Дивіться онлайн-трансляцію бою разом із нами.

Вірджіл ван Дейк, Джорджіньо Вейналдум, Коді Гакпо і Дензел Думфріс підтримали співвітчизника і побажали йому перемоги в битві з українцем.

Вірджіл ван Дейк: «Ріко, удачі тобі. Роби свою роботу, отримуй задоволення. Ось це буде бій з Усиком. І ще раз, удачі. Рознеси це».

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Джорджіньо Вейналдум: «Ріко, чемпіон. Хочу побажати тобі удачі в твоєму бою проти Усика і, звичайно, сподіваюся, що ти його виграєш. Зазвичай я вболіваю за Усика, але в цьому поєдинку точно зміню свій вибір. Насолоджуйся, викладися по максимуму і перемагай».

Дензел Думфріс: «Привіт, Ріко, бажаю тобі удачі в твоєму бою. Фантастично бачити, як ти представляєш Нідерланди і своє ім'я не тільки в кікбоксингу, а й у боксі. Бажаю тобі успіху і вірю в твою перемогу».

Коді Гакпо: «Ріко, бажаю тобі удачі в бою проти Усика. Буде хороший поєдинок, але, як завжди, ти переможеш. Ми віримо в тебе. Нідерланди підтримують тебе».

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Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Раніше повідомляли, хто є фаворитом бою Усик — Верховен.