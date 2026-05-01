«У перших 3−5 раундах». Гвоздик розповів про головну небезпеку для Усика в бою з кікбоксером Верховеном

1 травня, 23:43
Олександр Усик і Ріко Верховен (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Олександр Усик і Ріко Верховен (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думками щодо бою Олександра Усика і Ріко Верховена.

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На думку Гвоздика, Верховен може створити Усику проблеми у першій половині поєдинку, тож українцю треба ретельно провести стартові раунди.

«Мені здається, що Олександр знаходиться на тому етапі своєї карʼєри, коли він уже є брендом, а не просто спортсменом, тому проводити такі перехресні бої з іншими видами спорту круто — і для спорту, і для глядачів.

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Стосовно бою, я бачу, що він [Усик] стовідсотковий фаворит, мені здається, що Верховен може бути небезпечним у перших 3−5 раундах, а після цього бій буде мати односторонній характер", — цитує Гвоздика Luckypunch.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Нагадаємо, торік 39-річний Усик удруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

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37-річний Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Нідерландець понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією промоушену Glory. На боксерському рингу він дебютував у 2014-му, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше ми писали, що експерт назвав цікавого суперника для Усика.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Олександр Усик Ріко Верховен Бокс Олександр Гвоздик

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