«Титул буде негайно оголошено вакантним». IBF винесла рішення щодо бою Усика проти Верховена

Міжнародна боксерська федерація (IBF) дозволила чемпіонові WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександру Усику (24−0, 15 КО) провести несанкціонований бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

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Про це повідомляє пресслужба організації.

У заяві йдеться, що титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакатним, якщо український боксер програє Верховену.

Крім того, організація визнає систему ротації, згідно з якою Усик у разі перемоги над Верховеном має провести обов’язковий захист титулу WBC, а потім WBA.

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«29 квітня 2026 року Рада директорів IBF провела відеоконференцію і ухвалила рішення задовольнити прохання Усика про виключення за дотримання таких умов:

Якщо Усик програє 23 травня 2026 року, титул чемпіона IBF у надважкій вазі буде негайно оголошено вакантним.

Якщо Усик переможе 23 травня 2026 року, IBF визнає місце WBC у ротації та призначить обов’язковий бій за версією IBF через сто вісімдесят (180) днів після цього.

Якщо Всесвітня боксерська асоціація (WBA) видасть спеціальний дозвіл, Міжнародна боксерська федерація (IBF) визнає позицію WBA в ротації та призначить обов’язковий бій IBF через сто вісімдесят (180) днів після цього.

IBF залишає за собою право змінити дату обов’язкового бою в разі істотних затримок у ротації".

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів. Ріко вже прибув до Єгипту на поєдинок з Усиком і показав свою вагу.