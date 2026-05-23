Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27−0, 19 КО) поділився думками щодо бою чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО) і нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Представник Німеччини заявив, що українець переможе суперника. Агіт додав, що розглядає можливість піднятися в ринг до Олександра після бою.

«Я думаю, Усик виграє цей бій. Можливо, я піднімуся в ринг і скажу: «Давай це зробимо. Давай влаштуємо це для фанатів. Ми подаруємо вболівальникам хороший бій». Але подивимося.

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Принаймні для мене… я вже так довго чекаю цієї ситуації, але думаю: чому б і ні - наприкінці року в Німеччині, на стадіоні.

Я вважаю, що німецькі фанати і багато людей чекають на цей бій. Це дуже цікаво. Коли світ зрозуміє, наскільки Німеччина велика в боксі", — наводить слова Кабаєла DAZN Boxing.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Раніше повідомляли, хто є фаворитом бою Усик — Верховен.