Непереможений чемпіон хоче приїхати на наступний бій Усика в Єгипті

14 квітня, 10:05
Агіт Кабаєл хоче провести бій з Олександром Усиком (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Агіт Кабаєл хоче провести бій з Олександром Усиком (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Тимчасовий чемпіон WBC у хевівейті Агіт Кабаєл (27−0, 19 КО) розповів, що планує приїхати на вечір боксу, який відбудеться 23 травня 2026 року в єгипетській Гізі.

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Німецький боксер не виключив свого приїзду на протистояння Олександра Усика проти Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

«Я говорив, що ненавиджу трешток. Можливо, побачимося в Єгипті», — сказав Кабаєл для Pro Boxing Fans.

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Кабаєл додав, що в нього була хороша розмова з головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом щодо його наступного поєдинку.

Німець не став називати імен ймовірних суперників, однак додав, що його бій точно не відбудеться в Оберахаузені (Німеччина).

Повідомлялося, що WBC зобов’язала Олександра провести захист титулу проти Кабаєла відразу після добровільного захисту.

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Після цього Агіт вважав, що український чемпіон не стане виходити з ним у ринг, адже Усику не буде вигідно через фінансові умови.

«Багато хто каже, що Усик боїться битися зі мною. Він побив багатьох суперважковаговиків. Я думаю, що він буде проводити тільки великі бої заради грошей. Я це поважаю, але він не братиме участі в справжніх спортивних змаганнях».

Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен висловив готовність судитися зі Всесвітньою боксерською радою (WBC), якщо не буде організовано бій Агіта з чемпіоном організації Усиком.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Агіт Кабаєл

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