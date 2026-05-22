Викрадач алмазів і спецпризначенець з ПТСР. Голлівудська історія Ріко Верховена

У суботу, 23 травня, чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поб’ється проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Ми проведемо онлайн-трансляцію бою.

Попри домінацію у різних видах спорту, різницю у зрості та вазі, у бійців є дещо спільне. Наприклад, акторська кар'єра.

Наприкінці 2025 року відбулася прем'єра фільму Незламний з Двейном Скелею Джонсоном у головній ролі. Олександр Усик також знявся у фільмі. Чемпіон зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

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Цікаво, що це не єдина акторська гра Олександра. У 2017 році Усик епізодично зіграв самого себе в українському фільмі Правило бою.

Втім, у плані досвіду на знімальному майданчику Олександр сильно поступається Ріко Верховену.

У 2015 році кікбоксер дебютував на екрані, знявшись у нідерландському драматичному телесеріалі про світ єдиноборств Серце бійця. Він зіграв роль Тоні Корелли. З того часу Верховен почав пробивати свій шлях у кіно.

Фільмографія Верховена

Кікбоксер: Реванш, 2018. Для Верховена це була одна з перших серйозних ролей і одразу в Голлівуді. Він зіграв роль бійця Мосса, який в одній з битв програє головному герою Курту Слоану, наставником якого є майстер Дюран (Жан-Клод Ван Дамм).

Фільм Ділана Хагенса, 2018. Це нідерландська комедія, в центрі якої популярний ютубер Ділан Хагенс. У фільмі Верховен на мить з’явився в ролі Дідеріка-Яна.

Бон Біні Голландія 3, 2022 — ще одна нідерландська комедія, де він зіграв самого себе.

Чорний лотос, 2023. У цьому фільмі Верховен зіграв головну роль. Його персонаж Маттео Доннер є колишнім спецпризначенцем з ПТСР, який влаштовує хаос на вулицях Амстердама заради порятунку доньки загиблого друга.

Злодії 2: Пантера, 2025. У своїй другій голлівудській стрічці Ріко грає роль Віго — учасника групи крадіїв Пантера. Їхня головна мета — пограбувати найбільшу алмазну біржу у світі.

Придорожній заклад 2, 2026. Майбутній голлівудський бойовик, у якому знявся Верховен. Поки невідомо, яку роль зіграв легендарний кікбоксер. У першій частині розповідається історія колишнього бійця UFC Елвуда Далтона, який живе в машині, та погоджується навести лад у барі, в який часто навідуються бандити. Головний антагоніст — Нокс, роль якого зіграв Конор Макгрегор.

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Також Ріко зіграв епізодичні ролі у таких серіалах, як Блеф (2015), Легка оцінка (2019) та Перші кроки 2 (2023).

Раніше ми писали про дитинство Ріко Верховена — його батько був суворим, а мати — наркозалежною.