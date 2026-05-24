«Перевага була у Ріко»: Гвоздик розповів, чому нідерландець створив стільки проблем Усику

Український боксер пояснив, що кікбоксер Верховен був конкурентним проти Усика завдяки своєму незвичайному стилю.

«Сашко змусив похвилюватися. Суперник був такий, якого важко читати. Алгоритм бою Верховена трохи відрізняється від того, який використовують класичні боксери. І він насправді такий великий, кремезний хлопець, тому під час поєдинку десь змушував нервувати. Але потім майстерно виконаний аперкот поставив крапку у цьому шоу. Дуже круто! Я радий за Олександра», — цитує Гвоздика sport-express.ua.

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На думку ексчемпіона, перед 11-м раундом Верховен вигравав на записках суддів, але Усик зумів переломити хід бою.

«Я думаю, що невелика перевага за очками була у Верховена. Але не можу сказати, що це була якась явна перевага. Бій був рівний, хоча в останніх раундах Верховен перехоплював ініціативу.

Можливо, з боку Олександра десь трохи була недооцінка суперника, адже всім здавалося, що буде легше. Може, і Олександр не зміг набрати топову форму, я насправді не знаю. Але зазвичай він буває трохи швидшим", — сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді й захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Раніше зірковий боксер Канело Альварес висловився про спірну зупинку бою Усик — Верховен.